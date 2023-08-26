Раскрыты подробности задержания россиянина в Финляндии

Российское посольство в Хельсинки, Финляндия, раскрыло подробности задержания одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве объяснили, что личных обращений от Петровского до 23 августа не поступало. При этом отмечается, что россиянину предоставили возможность воспользоваться телефоном и проинформировали о праве связаться с посольством.

«Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало», — говорится в заявлении.