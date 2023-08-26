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В лесном массиве Стамбула вспыхнул лесной пожар

В Беюкчекмедже, одном из районов Стамбула, вспыхнул лесной пожар. Пламя приближается к зданиям, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В лесном массиве Стамбула вспыхнул лесной пожар
© globallookpress.com

Экстренные службы принимают все необходимые меры для тушения пожара.

Количество пожарных расчетов на месте возгорания постоянно увеличивается на фоне того, что огонь приближается к жилым районам.

О погибших и причинах возгорания пока данных нет.

Ранее сообщалось, что в проливе Дарданеллы частично восстановлено судоходство, приостановленное из-за пожаров на северо-западе страны.

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