В лесном массиве Стамбула вспыхнул лесной пожар

В Беюкчекмедже, одном из районов Стамбула, вспыхнул лесной пожар. Пламя приближается к зданиям, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Экстренные службы принимают все необходимые меры для тушения пожара.

Количество пожарных расчетов на месте возгорания постоянно увеличивается на фоне того, что огонь приближается к жилым районам.

О погибших и причинах возгорания пока данных нет.