СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 на Украине

Украинские истребители МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью. Об этом сообщило украинское издание "Апостроф". Отмечается, что инцидент произошел 25 августа, в одном из самолетов находился летчик ВС Вооруженных сил Украины с позывным "Джус". При этом сообщается, что истребители столкнулись во время тренировочного полета. Ранее истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) смогла сбить во время воздушных боевых действий самолет МиГ-29 украинских военных. По уточнению представителя военного ведомства РФ, истребитель Вооруженных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Новое Запорожье, находящегося в Запорожской области. При этом командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что самолеты украинской армии попадают в зону поражения сразу после того, как взлетают с аэродрома. По его словам, на один самолет ВСУ идет от пяти до девяти самолетов разных типов Вооруженных сил Российской Федерации.