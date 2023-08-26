СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 на Украине

Два украинских истребителя МиГ-29 столкнулись во время полета над Житомирской областью. Об этом со ссылкой на публикации в социальных сетях друзей и близких одного из летчиков сообщило украинское издание "Апостроф".

© Wikipedia

Инцидент произошел накануне. За штурвалом одного из самолетов находился летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус. По данным издания, он погиб. Гибель еще двух летчиков пока не подтверждена.

По предварительной информации, столкновение произошло во время тренировочного полета.