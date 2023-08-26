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В Ливане задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В аэропорту Бейрута сотрудники Управления общей безопасности Ливана задержали гражданина России по подозрению в шпионаже на Израиль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Ливане задержали россиянина по подозрению в шпионаже
© globallookpress.com

В управлении пояснили, что сотрудники службы задержали состоящую из двух человек шпионскую сеть, задействованную в интересах Тель-Авива.

По данным агентства, силовики задержали россиянина вместе с супругой, о гражданстве которой не сообщается, при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута.

В ходе допроса мужчина признался, что был завербован разведкой Израиля и получил ряд заданий. В частности, от него требовалось сделать фотографии объектов, принадлежащих группировке «Хезболлах».

Супруга задержанного рассказала, в свою очередь, что знала о задании мужа и помогала ему его выполнить.

Ранее сообщалось, что бойцы проиранской группировки «Катаиб Хезболлах» похитили гражданку России Елизавету Цурков с тем, чтобы попытаться оказать давление на Тель-Авив.

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