В Ливане задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В аэропорту Бейрута сотрудники Управления общей безопасности Ливана задержали гражданина России по подозрению в шпионаже на Израиль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
В управлении пояснили, что сотрудники службы задержали состоящую из двух человек шпионскую сеть, задействованную в интересах Тель-Авива.
По данным агентства, силовики задержали россиянина вместе с супругой, о гражданстве которой не сообщается, при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута.
В ходе допроса мужчина признался, что был завербован разведкой Израиля и получил ряд заданий. В частности, от него требовалось сделать фотографии объектов, принадлежащих группировке «Хезболлах».
Супруга задержанного рассказала, в свою очередь, что знала о задании мужа и помогала ему его выполнить.
Ранее сообщалось, что бойцы проиранской группировки «Катаиб Хезболлах» похитили гражданку России Елизавету Цурков с тем, чтобы попытаться оказать давление на Тель-Авив.