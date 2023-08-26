В крупном московском ТЦ началась эвакуация

Посетителей ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве попросили покинуть здание, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, эвакуацию объяснили техническими неполадками.

Эвакуацию в «Мега Белая Дача» также объявляли 2 августа.

22 июля в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, произошел прорыв трубы. В результате происшествия четыре человека скончались. Все погибшие — приезжие из стран СНГ, причиной смерти стали сильнейшие ожоги и болевой шок. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.

МЧС подтвердило, что причиной аварии 22 июля стал прорыв внутреннего теплопровода в служебном помещении, где расположен узел водоснабжения. Известно, что администрация отправила уборщиц убирать воду ведрами и обычными швабрами.