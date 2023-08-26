Подросток перевел 650 тысяч рублей мошенникам ради промокода

В Энгельсе (Саратовская область) неизвестные злоумышленники выманили у подростка свыше 650 тыс. рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, накануне в полицию обратилась мать 13-летнего школьника. Она рассказала, что ее сын скачал в приложении популярного мессенджера игру на телефон.

После этого с ним связались мошенники и предложили мальчику бесплатный промокод на игровые деньги. За это жулики попросили у него снимки банковских карт и коды из SMS-сообщений.

Злоумышленникам удалось в полном объеме воспользоваться полученными сведениями, уточнили в пресс-службе. Они сумели вывести с карт свыше 650 тыс. рублей, из них 436 тыс. были кредитными.