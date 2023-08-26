Восемь жителей Польши скончались в результате заражения легионеллезом, сообщает «Интерфакс». В общей сложности на текущий момент с симптомами так называемой «болезни легионеров» госпитализированы 113 поляков.

Заболевание сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких центральной нервной системы и органов пищеварения. Вспышка легионеллеза была зафиксирована в южной части Польши у города Жешув, где расположен крупный логистический хаб НАТО. Через него осуществляется переброска западного вооружения на Украину.

Легионеллез впервые был выявлен на американской военной базе в Филадельфии во время съезда Американского легиона в июле 1976 года. С этим связано название заболевания.