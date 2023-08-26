На двух спортивных матчах в США произошла стрельба

При стрельбе на двух спортивных матчах в Чикаго и Оклахоме пострадали шесть человек
Сразу два инцидента со стрельбой произошли на спортивных мероприятиях в США: в Чикаго стрелок открыл огонь на стадионе во время бейсбольного матча, в Оклахоме стрельба произошла на школьном матче по американскому футболу.
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на стадионе во время бейсбольного матча в американском Чикаго, передает РИА «Новости». Концерт, который должен был пройти на стадионе после игры, отменили, сообщает местный телеканал NBC5.
Еще четыре человека получили ранения при стрельбе на школьном матче по американскому футболу в Оклахоме. На появившихся в Сети кадрах видно, как люди в панике бросились к выходу со стадиона. Подозреваемый пока не задержан.