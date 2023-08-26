На двух спортивных матчах в США произошла стрельба

Сразу два инцидента со стрельбой произошли на спортивных мероприятиях в США: в Чикаго стрелок открыл огонь на стадионе во время бейсбольного матча, в Оклахоме стрельба произошла на школьном матче по американскому футболу.

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы на стадионе во время бейсбольного матча в американском Чикаго, передает РИА «Новости». Концерт, который должен был пройти на стадионе после игры, отменили, сообщает местный телеканал NBC5.