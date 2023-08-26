Аэропорты Шереметьево и Домодедово вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово и Шереметьево, которые входят в Московский авиаузел, начали работать после временного закрытия. Об этом в субботу, 26 августа, сообщили ТАСС в авиационных службах.

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— Аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь работают в штатном режиме. Вместе с тем аэропорт Внуково еще закрыт, — отметил собеседник агентства.

Воздушное пространство над московскими аэропортами Домодедово, Внуково и Шереметьево закрывали. Рейсы не принимались, вылеты были отложены.

Аналогичные ситуации происходили ранее для обеспечения безопасности пассажиров гражданских самолетов. Так, 22 августа девять рейсов из аэропортов Домодедово и Внуково были перенаправлены в запасные авиагавани.