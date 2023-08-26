В Минобороны прокомментировали атаку дрона по Москве

«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами ПВО над территорией Истринского района Московской области.

Ранее «СП» писала о том, что в московских аэропортах задержаны рейсы на вылет и на прилёт.