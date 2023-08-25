У 16 отравившихся в московском кафе выявили сальмонеллез

Результаты исследований привели на сайте столичного управления Роспотребнадзора . Ранее стало известно, что граждане обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления в период с 20 по 24 августа.

Роспотребнадзор установил, что в кафе «Бистро-24» на севере столицы было недостаточно холодильников, а для приготовления еды использовали продукты неизвестного производителя без маркировки на упаковке. При проверке изъяли 180 килограммов продукции. Также сообщается, что сотрудники точки работали без медицинских книжек.