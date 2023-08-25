У 16 отравившихся в московском кафе выявили сальмонеллез

У 16 отравившихся в московском кафе выявили сальмонеллёз
Результаты исследований привели на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Ранее стало известно, что граждане обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления в период с 20 по 24 августа.
Роспотребнадзор установил, что в кафе «Бистро-24» на севере столицы было недостаточно холодильников, а для приготовления еды использовали продукты неизвестного производителя без маркировки на упаковке. При проверке изъяли 180 килограммов продукции. Также сообщается, что сотрудники точки работали без медицинских книжек.
По последним данным, отравились 35 человек. Возбуждено уголовное дело.