Магазин загорелся на строительном рынке в подмосковном Нахабине. Огонь распространился на площади 400 "квадратов". МЧС России рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", – говорится в публикации.

В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем.

В свою очередь, представители экстренных служб сообщили ТАСС, что площадь пожара составляет 750 "квадратов". Они уточнили, что возгорание произошло по адресу: улица Советская, дом 115б.

На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно, что на складе Ozon в подмосковном Подольске вспыхнул пожар. Огонь был локализован на площади 500 квадратных метров. Из-за пожара был эвакуирован 391 человек. В тушении принял участие 91 человек и 34 единицы техники.