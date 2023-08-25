СК поделился подробностями расследования авиакатастрофы в Тверской области

Следственный комитет России продолжает расследование авиакатастрофы в Тверской области. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Так, в ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета были обнаружены тела 10 погибших — для установления их личностей в настоящее время проводятся необходимые молекулярно-генетические экспертизы.

Кроме того, оперативники изъяли бортовые самописцы самолета. На данный момент продолжается детальный осмотр места происшествия. Также изымаются предметы и документы, имеющие значение для установления всех причин и обстоятельств авиакатастрофы, по которым будут назначены дополнительные профильные экспертизы, передает официальный сайт ведомства.

23 августа в Тверской области разбился частный самолет, на борту которого мог находиться глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.