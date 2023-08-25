В Италии задержали разыскиваемого в РФ россиянина

Итальянские правоохранительные органы задержали в аэропорту Палермо (Сицилия) россиянина примерно 50 лет. Как сообщает агентство ANSA, ранее он был осужден по обвинению в терроризме, в отношении мужчины действовал международный ордер на арест.

Как пишет агентство, неясно, путешествовал ли он по фальшивым документам и зачем прибыл в Палермо. Предположительно, задержанный какое-то время проживал в Сирии. Он разыскивался с 2017 года.