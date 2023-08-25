Сбивший 11 человек на остановке в Калуге водитель арестован
Задержанный за ДТП на остановке в Калуге, в котором пострадало 11 человек, был заключён под стражу на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», – сказано в сообщении пресс-службы.
Там также добавили, что прокуратура поддержала ходатайство о заключении мужчины под стражу.
Напомним, что 24 августа водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, после чего машина врезалась в остановку. В результате происшествия пострадали 11 человек, из них трое несовершеннолетние. Водителем иномарки оказался 49-летний местный житель, который ранее был лишён прав за вождение в состоянии наркотического опьянения. Позже мужчина признал свою вину, но категорически опроверг обвинения в том, что в момент аварии он снова находился под действием наркотических средств.