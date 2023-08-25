В Финляндии продлили арест задержанному россиянину

Суд в Финляндии продлил арест задержанному россиянину, одному из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яну Петровскому. Об этом сообщает финский телеканал MTV3.

© Lenta.ru

Окружной суд Итя-Уусимаа решил продлить арест Петровского в связи с подозрением в участии в террористической группе. Вопрос экстрадиции по запросу Украины судьи рассмотрят отдельно.