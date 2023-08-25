Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

Житель Подмосковья сел на иглу, воткнутую в сиденье пригородного автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Дмитрове. Мужчина утверждает, что поранился, когда ехал в автобусе по маршруту Дмитров — Рогачево.

В свою очередь, в Мострансавто заявили, что проверили все курсирующие по маршруту № 36 автобусы и не обнаружили никаких посторонних предметов в сиденьях транспортного средства.