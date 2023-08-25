В парке "Зарядье" объявлена эвакуация

В московском парке «Зарядье» объявлена эвакуация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению полиции, посетителей просят покинуть территорию парка. При этом находящихся в концертном зале, напротив, просят не выходить на улицу. Причина эвакуации на данный момент неизвестна.

Отметим, что это уже не первая эвакуация в «Зарядье» за последние несколько дней.