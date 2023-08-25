В парке "Зарядье" объявлена эвакуация
В московском парке «Зарядье» объявлена эвакуация. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению полиции, посетителей просят покинуть территорию парка. При этом находящихся в концертном зале, напротив, просят не выходить на улицу. Причина эвакуации на данный момент неизвестна.
Отметим, что это уже не первая эвакуация в «Зарядье» за последние несколько дней.
Ранее посетителей «Зарядья» эвакуировали 15 и 16 августа из-за поступившего письма с угрозами, а также 20 и 22 августа из-за неопознанного устройства.
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