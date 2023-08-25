Истребитель F-18 Вооруженных сил США разбился близ базы морской пехоты в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщает телеканал NBC.

Судьба пилота и причина аварии самолета пока неизвестны. Катастрофа произошла в безлюдной местности, по предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет.

Расследование инцидента взяли на себя военные с базы морской пехоты Мирамар, где базировался самолет.