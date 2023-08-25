В Одессе задержали укравшего деньги со строительства спорткомплекса чиновника

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, подозреваемого в присвоении денег, выделенных на строительство спортивного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом СБУ сообщила в Telegram.

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Как утверждается, чиновник украл один миллион гривен (около 27 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»), ему грозит 12 лет лишения свободы. Он заключил контракт с подрядчиком, но тот не выполнил строительство по контракту до конца.

«При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию», — рассказали в СБУ.