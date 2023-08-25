Суд на Алтае рассмотрит дело женщины, помогавшей украинским террористам

В Алтайском крае предстанет перед судом женщина, которая в интересах украинской террористической организации подыскивала людей, готовых к радикальной деятельности, в том числе поджогам зданий органов власти. Об этом сообщили 25 августа в пресс-службе краевого управления ФСБ.

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В ведомстве отметили, что в конце 2022 года обвиняемая связалась с представителем запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России»* и согласилась на его предложение о «совершении деструктивных действий» в Алтайском крае.

Затем по указанию куратора она занялась подбором жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти, однако в марте 2023 года была задержана сотрудниками ФСБ, пишет РИА «Новости».

В ее отношении возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Отмечается, что женщина признала вину, и дело по завершении расследования передали на рассмотрение в суд.