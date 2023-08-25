В Москве возбудили дело из-за массового отравления шаурмой
С 20 по 24 августа 32 человека в Москве отравились шаурмой, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры, все люди, обратившиеся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, ели шаурму в одной точке общепита на улице Софьи Ковалевской.
В прокуратуре отметили, что госпитализация потребовалась 28 пострадавшим. Из-за массового отравления возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным НТВ, отравившиеся посетители также ели в кафе курицу гриль. Канал утверждает, что специалисты выявили там многочисленные санитарные нарушения, в частности, в кафе было мало холодильников, использовались продукты без маркировки, а у персонала не оказалось медкнижек. С реализации было снято больше 180 килограммов продукции.
В июне в Братске от отравления шаурмой пострадал 101 человек, включая 22 детей. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.
В городе задержали индивидуального предпринимателя, владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Специалисты иркутского управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они пришли к выводу, что в кафе, где готовили шаурму, были нарушены процесс приготовления, условия хранения и не соблюдалась личная гигиена работников.