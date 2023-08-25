$94.40-0.04102.47+0.23

"Осторожно, Москва": женщина сломала нос школьнице на детской площадке

В Подмосковье неизвестная напала во дворе на семилетнюю девочку и ударила ее головой о карусель. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Подмосковье женщина сломала нос 7-летней девочке, ударив ее головой о карусель
© РИА Новости

Инцидент произошел во дворе дома на Новом шоссе в Дрожжино. Пострадавшая гуляла там со своей старшей сестрой. Когда поблизости появилась незнакомая им женщина, они катались на карусели.

Неизвестная подошла к младшей девочке, поздоровалась с ней, схватила ребенка и ударила о железный поручень карусели. Сразу после нападения злоумышленница скрылась в подъезде, а пострадавшей понадобилась госпитализация.

Соцсети

Врачи диагностировали у нее перелом носа и сотрясение головного мозга. Мать девочки описала произошедшее в домовом чате, и жильцы вспомнили, что их 35-летняя соседка в тот же день успела повздорить с покупателями в местном продуктовом. Данные о подозреваемой родительница передала полицейским, а правоохранители направили дело в ПДН.

«У ребенка серьезные травмы, замешана взрослая женщина — почему ПДН, это же уголовное дело», — недоумевает мать потерпевшей. Она обратилась в прокуратуру и Следком.

Было возбуждено дело по статье «Причинение вреда здоровью легкой степени тяжести из хулиганских побуждений». Уже известно, что нападавшая покинула город вместе со своей семьей в день нападения.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости