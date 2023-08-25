Суд приговорил мужчину к колонии за попытку поджога военкомата

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара к шести годам колонии за попытку поджога городского военкомата. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

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«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Важдаева Олега Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении.

Как указали в суде, в сентябре 2022 года обвиняемый изготовил самодельные зажигательные изделия, поджег их и бросил в окно военного комиссариата Краснодара. Отмечается, что возгорания здания при этом не произошло.

Подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что неизвестный мужчина на внедорожнике подъехал к военкомату в Забайкалье и бросил в здание горящую тряпку, однако она вскоре потухла.

14 августа стало известно, что в городе Полевской Свердловской области 45-летний мужчина пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова.