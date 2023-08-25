Насильника задержали в Москве спустя 11 лет после преступления

В столице задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании на северо-востоке города, совершенном в 2011 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 25 августа.

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По ее словам, преступление произошло 16 октября 2011 года в лесопарковой зоне, недалеко от улицы Лескова. Двое мужчин избили и изнасиловали двух незнакомых им несовершеннолетних девушек. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако недавно специалисты смогли провести ряд современных экспертиз по ранее найденным вещественным доказательствам. Полученные данные сверили по информационным базам, в результате чего удалось установить личность одного из подозреваемых.

Правоохранители задержали мужчину 1986 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В ходе допроса он не признал свою вину. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой избрать ему меру пресечения.

В отношении второго фигуранта дело выделили в отдельное производство. Стражи правопорядка продолжают искать злоумышленника.