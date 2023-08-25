На Ставрополье возбудили три уголовных дела против торговцев людьми

Следователи возбудили три уголовных дела по статьям 127.1 («Торговля людьми») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ в Ставропольском крае. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в организации торговли людьми подозреваются три местных жителя.

По данным следователей, один из подозреваемых создал преступную группу, в состав которой в разное время вовлек двух своих знакомых «и других неустановленных лиц». Они находили иностранцев, проживающих в России незаконно, и под предлогом помощи в легализации и устройства на работу забирали у них документы.

Обманом получая паспорта, фигуранты продавали людей и передавали их на место трудовой деятельности в Шпаковском округе Ставропольского края. В ходе следствия установлено, что злоумышленники причастны к совершению на территории Ставрополья еще двух аналогичных преступлений в отношении россиян. Их продали за 20 тысяч рублей владельцу одного из садовых участков в Шпаковском районе.