ОАЭ выдадут России экс-банкира Кременевского

Объединенные Арабские Эмираты выдадут по требованию России экс-сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в мошенничестве на 150 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура РФ.

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«Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)», - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, с декабря 2009 по февраль 2011 года ведущий специалист коммерческого банка в составе организованной группы разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц.

«После подписания договоров заемщики отдавали ему деньги, и он вместе с соучастниками использовал их по своему усмотрению. В общей сложности совершено 92 эпизода хищения денежных средств банка на сумму более 150 миллионов рублей», - уточнили в прокуратуре.

Кременевский был объявлен в международный розыск, и Генпрокуратуре удалось добиться его выдачи.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась к Объединенным Арабским Эмиратам с запросом на выдачу сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов рублей.