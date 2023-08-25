Нештатная ситуация сорвала рейс пассажирского самолета в Москву

Нештатная ситуация сорвала рейс пассажирского самолета из Чебоксар в Москву. Об этом сообщили представители чебоксарской авиагавани у себя в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Стало известно, что полет в российскую столицу был задержан на несколько часов из-за технической неисправности воздушного судна.

«После того как прибывшая из узлового аэропорта бригада авиатехников произведет техническое обслуживание воздушного судна, рейс вылетит к месту назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители авиакомпании обеспечили пассажиров питьевой водой и питанием.