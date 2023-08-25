В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей в лагере Бурятии

Массовое отравление в детском лагере Бурятии было вызвано кишечной инфекцией норовирусного происхождения. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону 25 августа.

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В республиканском управлении Следственного комитета 24 августа сообщили о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии. Всего симптомы кишечной инфекции обнаружены у 21 ребенка, приехавшего на отдых. Они жаловались на тошноту и диарею. По данному факту была начата проверка.

Эпидемиологи провели расследование, которое показало, что «вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии». Ее возбудитель был выявлен как у пострадавших детей, так и у сотрудников пищеблока.