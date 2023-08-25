Мощный пожар начался на пляже в курортном поселке Небуг

На центральном пляже в селе Небуг пожарные тушат ангар для хранения лодок. Огонь охватил территорию в 100 кв. метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает «Комсомольская правда».

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 12.50 мск.

«В 12.53 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание в одноэтажном гараже вещей на площади 100м2», – пояснили в пресс-службе.

К 13.20 удалось ликвидировать открытое горение, ведется проливка территории. Погибших и пострадавших нет.

По данным Telegram-канала SHOT, загорелся технический ангар отеля Lavicon, где хранились лодки. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что над пляжем поднимались клубы черного дыма.