В Приморье ввели режим ЧС федерального характера
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе было решено объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Губернатор заявил, что осадки нанесли региону ущерб на семь миллиардов рублей. В Приморье пострадали более пяти тысяч домовладений, ущерб был нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре.
«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», - рассказал Кожемяко.
Губернатор добавил, что в Приморье поступает гуманитарная помощь для граждан и технические средства для устранения последствий паводка.
«Помогают соседние регионы, дружественные республики», - заключил он.
В середине августа из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта в Приморье начались ливни, которые вызвали сильные паводки и подтопление тысяч домов. В регионе ввели региональный режим ЧС. 25 августа в Приморье пришел циклон, спровоцировавший ливни. Во Владивостоке затопило дороги, без света остались около 70 тысяч человек. Начало учебного года в городе из-за циклона перенесли на 4-11 сентября для разных классов.