В Приморье ввели режим ЧС федерального характера

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе было решено объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Губернатор заявил, что осадки нанесли региону ущерб на семь миллиардов рублей. В Приморье пострадали более пяти тысяч домовладений, ущерб был нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре.

«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», - рассказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что в Приморье поступает гуманитарная помощь для граждан и технические средства для устранения последствий паводка.

«Помогают соседние регионы, дружественные республики», - заключил он.