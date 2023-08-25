Полицейские предотвратили похищение ребенка в Москве
В Москве сотрудники полиции пресекли попытку похитить ребенка. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа.
По предварительным данным, правоохранители получили информацию о готовящемся преступлении. В результате оперативной работы они вышли на двоих подозреваемых, которые активно обсуждали план похищения девочки в переписке. Злоумышленники уже выбрали место, время, а также детали преступления.
Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Самарской области. Как сообщил «МК», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Другое похищение произошло в подмосковном городе Электроугли. Трое злоумышленников силой посадили мужчину в машину, избили и вывезли в неизвестное место. За освобождение преступники потребовали 1,5 миллиона рублей.