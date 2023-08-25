Крыша жилого дома загорелась на севере Москвы

На севере столицы произошел пожар в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в пятницу, 25 августа.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, возгорание началось в 11:40 в доме № 9 на Ленинградском проспекте. Спустя 36 минут огонь локализовали, а в 12:28 пожар ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным источника «ВМ», горела крыша здания, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.