Беспилотник сбит в небе над Калужской областью

Беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Калужской областью. Об этом сообщил глава российского региона Владислава Шапша в Telegram.

Это произошло над Бабынинским районом, уточнил губернатор.

В результате уничтожения беспилотника никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.