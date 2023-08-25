В Британии расследуют 88 смертей, связанных с канадским «продавцом ядов»
Национальное агентство Великобритании по преступности начало расследование 88 смертей британцев, которые могут быть связаны с канадским шеф-поваром Кеннетом Ло, продававшим яд через интернет. Об этом пишет The Times.
Канадец Кеннет Ло был задержан в мае. Его заподозрили в «консультировании или пособничестве самоубийству», а также в том, что он отправил 1,2 тыс. посылок с ядом в 40 стран мира.
Национальному агентству Великобритании Интерполом был передан список из 232 его британских клиентов. В ходе расследования выяснилось, что 88 из этих людей мертвы.
Если бы Ло были предъявлены обвинения в связи со смертями британцев, его пришлось бы экстрадировать в Великобританию, где ему грозило бы до 14 лет лишения свободы, отмечает издание.
Ранее в британском курортном городе Богнор-Реджис арестовали двух мужчин, которые продали молодым покупательницам кебаб с таблетками внутри. Сотрудников кафе заподозрили в применении яда с целью убийства или причинения вреда здоровью.