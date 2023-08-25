$94.40-0.04102.47+0.23

Мигранта, напавшего на девушку в Нахабино, арестовали

Мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино, арестовали до 23 сентября. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает «МВД Медиа».

Ударившего девушку в Нахабине мигранта арестовали
© globallookpress.com

«По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — заявила она.

Напомним, что утром 23 августа мужчина находился во дворе дома по улице Белобородова. Там он увидел незнакомую девушку, одетую в спортивные шорты и майку. Мигрант заявил ей, что она не должна появляться в общественных местах в открытой одежде и ударил ее кулаком по лицу.

Прокуратура Подмосковья сообщала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Правоохранители также возбудили уголовное дело об экстремизме.

СМИ сообщали, что молодому человеку 20 лет, он уроженец одной из стран Средней Азии. По информации РИА Новости, мигранта зовут Шахзод Джурабоев. В ходе допроса он заявил, что своими действиями «спас девушку от греха».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости