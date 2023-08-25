Ударившего девушку в Нахабине мигранта арестовали

Мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино, арестовали до 23 сентября. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает «МВД Медиа».

«По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — заявила она.

Напомним, что утром 23 августа мужчина находился во дворе дома по улице Белобородова. Там он увидел незнакомую девушку, одетую в спортивные шорты и майку. Мигрант заявил ей, что она не должна появляться в общественных местах в открытой одежде и ударил ее кулаком по лицу.

Прокуратура Подмосковья сообщала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Правоохранители также возбудили уголовное дело об экстремизме.