Ударившего девушку в Нахабине мигранта арестовали

Мужчина, который напал на спортсменку в Нахабине, заключен под стражу. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает «МВД Медиа».

В полицию Красногорска 23 августа обратилась девушка с заявлением на мужчину, ударившего ее в то время, когда она совершала утреннюю пробежку. Незнакомец напал на нее якобы из-за слишком коротких, по его мнению, шорт. Подозреваемого задержали.

«По ходатайству дознавателя УМВД России по г.о. Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — отметила Ирина Волк.