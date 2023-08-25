В Финляндии задержали россиянина по запросу Украины

СМИ: в Финляндии задержали одного из лидеров ДШРГ «Русич»
В Финляндии силовики задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич», гражданина России Яна Петровского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал MTV3.
Петровского подозревают в совершении «террористических преступлений». В Евросоюзе также предполагают, что он может быть связан с ЧВК «Вагнер». Дело о задержании сегодня, 25 августа, рассмотрят в окружном суде региона Итя-Уусимаа. Украина уже обратилась с запросом об экстрадиции.
Посольство России получило информацию о задержании в Финляндии россиянина по обращению Украины. Как сообщает РИА Новости, дипломатическое представительство направило запрос на проведение встречи с россиянином, однако ответ на него пока не поступил.
ДШРГ «Русич» принимала участие в конфликте на Донбассе еще в 2014-2015 годах. Петровский родился в Ленинграде в 1987 году. Он находится под санкциями Евросоюза и США.
Напомним, что в 2022 году депутат Госдумы Анатолий Вассерман обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении подразделения. Он считает, что ДШРГ «Русич» могут быть причастны к военным преступлениям.