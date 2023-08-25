Двух киевлянок задержали за танцы на могиле их отца-военного

В Киеве двух местных жительниц задержали за танцы на могилах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел республики.

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Как сообщают украинские СМИ, ранее девушки опубликовали в соцсетях соответствующее видео, вызвавшее волну возмущения. По словам самих киевлянок, они решили станцевать возле могилы своего отца-военного, зная якобы его отношение к культуре захоронения.

В полиции инцидент расценили как надругательство над могилами и открыли уголовное производство в соответствии с частью второй статьи 297 Уголовного кодекса страны («Осквернение могил лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»). Задержанным девушкам грозит до пяти лет лишения свободы.