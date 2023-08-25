Крыло самолета Пригожина достали из реки в Тверской области

В Тверской области около Куженкино из реки Лодыженка достали крыло самолета Евгения Пригожина. Как сообщает газета «Известия», для этого потребовался бульдозер.

На кадрах с места виден фрагмент крыла самолета с надписью «02795» и стойка шасси. Сейчас там работает спецтехника. Ранее неподалеку была найдена хвостовая часть судна.

Напомним, что вечером 23 августа самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.