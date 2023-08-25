В Финляндии задержали россиянина по запросу Украины

В посольстве РФ сообщили о задержании в Финляндии гражданина России по обращению Украины, передает РИА Новости.

«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — говорится в сообщении посольства.

По заявлению дипмиссии, финской стороне направили запрос на проведение встречи с россиянином, но ответа пока нет.

Российские дипломаты подчеркивают, что консульский отдел посольства поддерживает контакт с адвокатом и родными задержанного и принимает необходимые меры для оказания необходимой помощи.

По данным телеканала MTV3, на который ссылается агентство, задержанным якобы является один из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» Ян Петровский, который подозревается в совершении преступлений на Украине в 2014-2015 годах.