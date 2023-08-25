В городе Кинешме Ивановской области введен план «Перехват» для поиска мужчины, который сегодня ночью попытался поджечь жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, около 1.30 мск в подъезд жилого дома на Дзержинского зашел человек в маске и кепке, достал из рюкзака емкость с горючим, разлил его на лестничной площадке, поджег и сбежал.

Однако огонь не успел распространиться и погас, в результате жители дома «даже не заметили, что что-то случилось», отмечается в сообщении.

В попытке поджога подозревается житель этого же дома, который накануне отмечал свой 59-й день рождения. Сотрудники правоохранительных органов ищут «Рено-Дастер», на котором может передвигаться поджигатель.

Уголовное дело расследуется по статье покушение на убийство двух и более человек.