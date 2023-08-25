В Кинешме ищут поджигателя жилого дома
В городе Кинешме Ивановской области введен план «Перехват» для поиска мужчины, который сегодня ночью попытался поджечь жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, около 1.30 мск в подъезд жилого дома на Дзержинского зашел человек в маске и кепке, достал из рюкзака емкость с горючим, разлил его на лестничной площадке, поджег и сбежал.
Однако огонь не успел распространиться и погас, в результате жители дома «даже не заметили, что что-то случилось», отмечается в сообщении.
В попытке поджога подозревается житель этого же дома, который накануне отмечал свой 59-й день рождения. Сотрудники правоохранительных органов ищут «Рено-Дастер», на котором может передвигаться поджигатель.
Уголовное дело расследуется по статье покушение на убийство двух и более человек.
Ранее стало известно, что житель подмосковного Ступино предстанет перед судом по делу о взрыве газа в многоэтажке. По версии следствия, мужчина из-за частых семейных ссор решил совершить убийство жены и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. В результате обрушился подъезд дома, погибли шесть человек, в том числе жена и дети обвиняемого. Ущерб составил 588 млн рублей.