К востоку от Филиппин сформировался тайфун "Саола"

Тайфун "Саола" сформировался к востоку от Филиппин и может обрушиться на южное побережье Тайваня 30 августа. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, в настоящее время тайфун находится в 550 км к юго-востоку от Тайваня. Максимальная скорость порывов ветра в центре него достигает 45 м/с и продолжает усиливаться.

Ожидается, что в ближайшие сутки "Саола" начнет смещаться на северо-запад, пересечет пролив Лусон и продолжит двигаться в сторону самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби.