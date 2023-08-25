Медведица напала на туристов во время сплава по реке на Камчатке
На Камчатке медведица погналась за лодкой с туристами, но людям удалось уйти от преследования. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Борус».
На кадрах, размещенных каналом, видно, что на берегу, вдоль которого ехала моторная лодка с туристами, показалась медведица с двумя медвежатами. Сочтя людей угрозой своим детям, медведица погналась за лодкой.
Однако туристам удалось увеличить скорость и в итоге оторваться от хищницы. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее медведь напал на женщину у озера Лесное Енисейского района Красноярского края, она скончалась по дороге в больницу. Также от нападения медведя на Камчатке пострадала туристка из Москвы. Она нарушила требования безопасности и вышла за пределы лагеря.
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