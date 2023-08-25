Медведица напала на туристов во время сплава по реке на Камчатке

На Камчатке медведица погналась за лодкой с туристами, но людям удалось уйти от преследования. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Борус».

На кадрах, размещенных каналом, видно, что на берегу, вдоль которого ехала моторная лодка с туристами, показалась медведица с двумя медвежатами. Сочтя людей угрозой своим детям, медведица погналась за лодкой.

Однако туристам удалось увеличить скорость и в итоге оторваться от хищницы. В результате инцидента никто не пострадал.