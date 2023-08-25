В ФСБ назвали причастных к поджогам объектов МВД, Минобороны и РЖД

За поджогами зданий органов власти, Министерства обороны РФ, МВД и инфраструктуры РЖД в России стоят украинские спецслужбы, которые размещали в интернете объявления о якобы быстром заработке - 10-20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Как отметили в службе, с начала спецоперации России сообщения подобного рода начали появляться в телеграм-каналах, которые специализируются на поиске работы, а также на площадках онлайн-казино и сетевых магазинов по продаже наркотических средств.

"Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний", - говорят в ФСБ.

В связи с этим ФСБ предостерегает граждан России от вовлечения в диверсии под воздействием спецслужб Украины.