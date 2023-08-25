СМИ узнали о требовании Пригожина оборудовать его джеты парашютами

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты, хотя пилоты не видели в этом смысла, пишут СМИ.

Как сообщает «Московский комсомолец», Пригожин «удивлял экипаж своими решениями», например, парашютами на двух самолетах, которыми он пользовался. Указывается, что «это достаточно бессмысленная затея с точки зрения пилотов».

«В случае катастрофы парашют на борту самолета бесполезен», – пишет издание.

Однако, как сообщается, «требование Пригожина было удовлетворено», парашюты «загрузили на оба борта еще весной».

Издание пишет, что пилоты очень внимательно осматривали самолет перед вылетом. После полета Пригожин требовал уничтожать списки пассажиров. Также в целях конспирации конечной точкой маршрута самолета мог быть указан, например, аэропорт Жуковский, а приземлялся он в Пулково.

В июле Embraer был отправлен на ремонт, так как сломался турбохолодильник. Сообщается, что «новый агрегат поставили с опозданием – через 30 дней вместо ожидаемых 10». Задержка была вызвана в том числе санкциями. Новый турбохолодильник купили за 7 млн рублей. В это время самолет оставался на открытой площадке в Шереметьево, доступ к нему имели два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

Самолет был готов к взлету 20 августа, вылет планировался на 22 августа, но по неизвестной причине его перенесли на 17.30 мск 23 августа. Сначала ожидалось, что на борту будет три пассажира, в результате полетели семеро. Последней информацией о ходе полета было сообщение от бортпроводницы в 17.40 мск – «руление». Больше экипаж на связь не выходил.