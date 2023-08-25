Следствие попросило продлить арест Треповой

Следствие ходатайствовало о продлении до зимы срока ареста Дарьи Треповой – обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский . Об этом пишет РИА Новости.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин ) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где он проводил творческую встречу. Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка.

Девушка была задержана на следующий день, при этом она попыталась сбить со следа сотрудников силовых структур. Басманный суд Москвы принял решение о заключении ее под стражу. В ходе рассмотрения апелляции подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших». Потерпевшими по делу признаны 85 человек.