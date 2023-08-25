Следствие попросило продлить арест Треповой до зимы
Следствие попросило оставить под арестом до зимы Дарью Трепову, устроившую теракт в петербургском кафе «Патриот», в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), передает РИА Новости.
Судебный процесс проходит в Басманном суде Москвы.
«Продление стражи в отношении Треповой Дарьи назначено на сегодня на 11 часов», — сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова.
2 апреля Трепова принесла на встречу военкора Владлена Татарского с читателями в кафе «Патриот» статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Потерпевшими по делу принаны 85 человек.
Впоследствии девушка пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе.
В ФСБ установили, что в организации теракта участвовали украинские спецслужбы, а соучастником был гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который и передал статуэтку со взрывным устройством Треповой.
Ей также вменяют незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов.
Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России).