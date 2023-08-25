Во Владивостоке в результате циклона 70 тысяч жителей остались без света

Во Владивостоке в результате циклона произошли аварийные отключения электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за южного циклона. Ливень начался сегодня утром, множество участков дорог уже затопило.

«Аварийные отключения света фиксируются на 16 улицах города. Движение трамваев остановлено. Из двух детских садов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также на территории Владивостока произошли 8 отключений электроснабжения. Без коммунальных услуг остались в общей сложности около 70 тысяч жителей, указано в отчете.